Yaşlılık aylığına zam mı geldi, yaşlılık aylığı ne kadar oldu araştırması merak konusu oldu. İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak. Geliri olmayan vatandaşların, şartlara uygun olmaları halinde maaştan yararlanması söz konusu olur. Peki kimler 65 yaş aylığı desteğinden yararlanabilir? 65 yaş aylığı nasıl alınır? Başvuru nereye iletilir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
İlk 6 aylık enflasyonun belli olması sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranı belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacaklar. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanlarla birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlarında maaşları zamlı olarak ödenecek.
İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.
Yaşlılık aylığı şartları:
- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),
- 65 yaşını doldurmuş
- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan
- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.
Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3'ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.
65 yaş aylığı nereden alınır: Emeklilik aylığına hak kazanıldıktan sonra ilk maaş ikametgahın olduğu ilçedeki bir Ziraat Bankası'na yatırılır. Sonraki ödemeler PTT üzerinden yapılır.
65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Yaşlılık maaşı ya da 65 yaş aylığı olarak bilinen bu maaş üç ayda bir alınmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödenmektedir. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden verilmektedir. Maaşların veriliş günleri de aşağıdaki gibidir;
– Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olan kişiler maaşlarını ayın 5. gününde,
– Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olan kişiler maaşlarını ayın 6. gününde,
– Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olan kişiler maaşlarını ayın 7. gününde,
– Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olan kişiler maaşlarını ayın 8. gününde,
– Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olan kişiler maaşlarını ayın 9. gününde almaktadır.
65 YAŞ AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NEDİR?
1. İlk şart 65 yaşını doldurmuş olmak,
2. Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor.
3. Aylık gelirin 484 liranın altında olması gerekiyor; Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.