İŞKUR ve Resmi Gazete'de yayınlanan güncel kamu ve özel sektör iş ilanları kamupersoneli.net sayfasında yayınlanıyor. Şu anda başvurusu devam eden iş ilanlarına göre, İŞKUR aracılığı ile veya aracısız onlarca kamu kurumu, belediyeler, üniversiteler ve özel sektörde faaliyet gösteren yüzlerce şirket, farklı öğrenim şartlarından ve farklı meslek guruplarından KPSS'li ve KPSS'siz binlerce personel alınacak! Hangi kamu kurumunun hangi mesleklerden memur –işçi alımı yaptığı, hangi özel kurumların personel alımı için iş ilanı yayınladığı bilgiler, bu sayfa içeriğinde verilmiştir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Pamukkale Üniversitesi, İŞKUR aracılığı ile bay-bayan güvenlik görevlisi, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. 18-40 yaş aralığında toplamda 145 personel alımı yapacağını duyuran Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, alınacak personellerin kendi bünyesinde bulunan hastanede daimi olarak istihdam edileceğini belirtti. İş başvuruları İŞKUR'un resmi internet sayısı üzerinden online olarak yapılacaktır.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ankara Üniversitesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere KPSS puan sıralamasına göre toplam 557 personel alımı yapacağını duyurdu. Ankara Üniversitesi personel alımı başvuruları 12 Haziran'da başladı ve devam ediyor.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İŞKUR, 24 Haziran itibari ile Hacettepe Üniversitesi hastanesine, KPSS'siz 60 işçi alımı yapılacağını duyurdu! Yapılan duyuruda en az lise mezunu güvenlik görevlisi ve Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, ilköğretim mezunu temizlik personeli alımı yapılacaktır.
Sultangazi Belediyesi'ne Zabıta Memuru Alımı Başvuruları
Sultangazi Belediye Başkanlığı'nca yayımlanan resmi duyuruda, belediye başkanlığı'na en az ortaöğretim mezunu zabıta memuru alınacağı ilan edilmiş, başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartları ile KPSS şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedilmişti. Resmi duyuruda, "Sultangazi Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denilirken, KPSS şartı ile diğer şartlar şu şekilde sıralandı:
Mersin Büyükşehir zabıta alımı yapacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve en az lise mezunu zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan duyuruya bakıldığında KPSS puan şartının aranmadığı zabıta alımında ön başvuru formu ile müracaatların yapıldığı görüldü.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Yayımlanan duyuruya baktığımızda belediye bünyesinde çalışan memurların müracaat edebileceği, ayrıca TSK bünyesinde 7 yıl uzman erbaş , uzman onbaşı uzman çavuş olarak görev yapmış personellerin de başvuru yapabileceğine yer verildi. Jandarma bünyesinde çalışmış olanlardan ise 6 aylık bekleme süresini tamamlayanlar ilana başvuru yapabilecektir.
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
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