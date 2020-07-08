PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Pamukkale Üniversitesi, İŞKUR aracılığı ile bay-bayan güvenlik görevlisi, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. 18-40 yaş aralığında toplamda 145 personel alımı yapacağını duyuran Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, alınacak personellerin kendi bünyesinde bulunan hastanede daimi olarak istihdam edileceğini belirtti. İş başvuruları İŞKUR'un resmi internet sayısı üzerinden online olarak yapılacaktır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Ankara Üniversitesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere KPSS puan sıralamasına göre toplam 557 personel alımı yapacağını duyurdu. Ankara Üniversitesi personel alımı başvuruları 12 Haziran'da başladı ve devam ediyor.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İŞKUR, 24 Haziran itibari ile Hacettepe Üniversitesi hastanesine, KPSS'siz 60 işçi alımı yapılacağını duyurdu! Yapılan duyuruda en az lise mezunu güvenlik görevlisi ve Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, ilköğretim mezunu temizlik personeli alımı yapılacaktır.