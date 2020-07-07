SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 6 bin 730 liradan 7 bin 117 liraya yükseldi. Tazminat her 1 yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak tazminatın bir tavanı bulunuyor.
Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Bu da memur maaşlarına endeksli. Bu ay memur maaşı zamlandığı için, tavan da yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 lira 15 kuruştan 7 bin 117 lira 17 kuruşa çıktı.
Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 387,02 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 67 bin 301 liradan 71 bin 171 liraya yükseldi.
Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Ocak'ta memur zammıyla yeni artış gelecek.