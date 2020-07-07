



Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Bu da memur maaşlarına endeksli. Bu ay memur maaşı zamlandığı için, tavan da yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 lira 15 kuruştan 7 bin 117 lira 17 kuruşa çıktı.