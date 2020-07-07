Tatil Destek Kredi Paketi Ziraat'te

Tatil yapmak isteyen ve Bankamız aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerimiz ile Bankamız BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi ürünü sunmaktayız.

Bankamızla anlaşma yapan seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.