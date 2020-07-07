2020 model sıfır araç modellerine bazı otomobil firmaları zam yaptı. Korona virüs salgını nedeni ile artan talebi karşılayamayan otomotiv devleri kur fiyatlarında yaşanan değişikliğinde etkisi ile birlikte birçok sıfır araba modellerinin fiyatlarını arttırdı. Ayrıca Corona virüsü salgını sebebiyle daralan otomotiv pazarı az da olsa Temmuz ayı itibariyle hareketlenmeye başladı. Kamu bankaları tarafından verilmeye başlanan araç kredileri sebebiyle, vatandaşlar ÖTV indirimi olması halinde sıfır otomobil almak istiyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EN UCUZ SIFIR ARAÇ MODELLERİ
Sizler için en ucuz 2020 model sıfır araç modellerini bir araya getirdik. İşte araç listesi;
Seat Ibiza
Fiyatı: 157.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Toyota Yaris
Fiyatı: 120.150 TL'den başlayan fiyatlarla
Volkswagen Polo
Fiyatı: 143.400 TL'den başlayan fiyatlarla
Alfa Romeo Giulietta
Fiyatı: 244.900 TL'den başlayan fiyatlarla
Audi A3 Sportback
Fiyatı: 289.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Citroen C-Elysee
Fiyatı: 145.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Dacia Logan MCV
Fiyatı: 116.500 TL'den başlayan fiyatlarla
Fiat Panda
Fiyatı: 99.900 TL'den başlayan fiyatlarla
Ford Fiesta
Fiyatı: 171 bin TL'den başlayan fiyatlarla
Honda Civic Sedan
Fiyatı: 195.600 TL'den başlayan fiyatlarla
Kia Picanto
Fiyatı: 126.600 TL'den başlayan fiyatlarla
Mercedes A180 Sedan
Fiyatı: 294.500 TL'den başlayan fiyatlarla
Nissan Micra
Fiyatı: 138.400 TL'den başlayan fiyatlarla
Opel Corsa
Fiyatı: 135.800 TL'den başlayan fiyatlarla
Peugeot 301
Fiyatı: 149.900 TL'den başlayan fiyatlarla
Renault Symbol
Fiyatı: 112.250 TL'den başlayan fiyatlarla
ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili şunları söyledi;
"Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz."
"HURDA TEŞVİKİ DEĞİL ÖTV İNDİRİMİ
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp "Yeni otomobil satışlarının bizim işlerimize yansıması 2 sene sonra oluyor, hurda teşvikinden daha çok ÖTV'nin değişmesi sektörün yararına olur." dedi.
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NELER?
Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci El Taşıt Kredisi
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
"ÖTV DEĞİL, GÜNCELLEME BEKLİYORUZ"
Pandemi nedeniyle tüm ülkelerin farklı bir süreçten geçtiğimi bir dönemde sürekli gündeme gelen ÖTV indirimi talebinin uygun olmadığını belirterek, "Şu an ihtiyaç olan şey 2 yıldır güncellenmeyen matrah baremlerinin yenilenmesi. Yüzde 45'lik en düşük ÖTV dilimine 2 yıl önce 45 tane model girerken şimdi bu sayı sadece 7. Bu yüzden ÖTV'de matrah güncellemesi gerekiyor. Yani bir vergi indirimi değil tüketiciler için pozitif olacak güncellemeye ihtiyacımız var" dedi.
Temmuz ayında sektörde sıfır araç tedarik sıkıntısının biteceğini de kaydeden Bilaloğlu şöyle konuştu, "Tempo böyle sürerse pandemi nedeniyle 500 bin olarak revize ettiğimiz toplam pazar yıl sonunda 600-650 bin adede ulaşır. Yani yılbaşında öngördüğümüz 600 bin adedi bile geçebilir. Bu da 100-150 bin adetlik pandemi kaybının yıl sonunda telafi edileceği anlamına geliyor. Bu tempo devam ederse pazarın yeniden 1 milyon adetlik seviyeye ulaşması ise 2021'de gerçekleşebilir. Veya en kötü 2022'de."