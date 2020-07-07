Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz'da olması nedeniyle tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir. Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek. İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının üçüncü taksiti olan ağustos ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de