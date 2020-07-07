Elektrik faturaları ertelendi mi? Soruları, koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu bağlamda açıklama geldi. Faturaların hem esnafın hem de vatandaşın en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Elektrik faturalarına indirim mi geliyor?
Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın maliyet kalemlerinde birçok artış olduğunu bildirdi.
Elektrik faturasının da maliyet kalemlerinin en önemlilerinden biri olduğuna işaret eden Palandöken, esnafın kiradan sonra en çok ödemeyi bu konuda yaptığına dikkati çekti. Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çeşitli zorluklar yaşandığını hatırlatarak, yeni yeni ayağa kalkmaya çalışan esnafa destek verilmesi gerektiğini vurguladı.
Bu yıl elektriğe hiç zam yapılmadığını ve 3 ay boyunca da yapılmama kararının alındığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Bu sevindirici fakat bunun yanında bir indirim de yapılması esnafımızı büyük oranda rahatlatır. BOTAŞ'ın maliyetlerinin düşmesiyle sanayi doğal gazına indirim yaptığı gibi elektrikte de indirim müjdesi bekliyoruz. Yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir. Sokakları aydınlatan esnafımız için bu pandemi döneminde indirime gidilerek, onların rahat bir nefes alması sağlanmalıdır."
ELEKTRİK BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILIR?
Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve 1 Şubat 2020 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar ile geçmişte yapılandırılmamış alacakların tamamı yapılandırılıyor. Eylül ayı sonuna kadar ilgili birimlere başvuru yapılması halinde ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek şartı ile söz konusu borçlar her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam 3 eşit taksite bölünecek.Ayrıca alacakların ödenen kısmına isabet eden ceza ve faizlerinden de vazgeçilecek.