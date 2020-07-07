Doğru isim kazandırır

Dünya pazarlarında yer sahibi olmak, ticaret hacmini artırmak bakımından markalaşma büyük önem taşıyor. Ancak yaratıcı ve dikkat çeken marka isimleri bulmak hiç kolay değil. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, marka yaratma sürecinde izlenmesi gereken yollar hakkında bilgi verdi:
Tüketicinin markayla ilk temas kurduğu anlardan biri marka ismidir. Marka isminin tüketicinin ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte olması tüketicinin markaya yaklaşmasını sağlayan ilk adımdır.
İsmin algısının premium pazara mı yoksa kitle pazarına mı hitap edeceği belirlenmelidir. Tabii ki premium olmanın ve kitle pazarına hitap etmenin de kendi içinde derecelendirmeleri mevcuttur.
Direkt olarak kategoriye yönelik somut ve tanımlayıcı isimlendirme yapmak tüketici tarafında algılamayı kolaylaştırsa da taklit edilme olasılığı yüksektir. Soyut isimler, bugün en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Bu isimler çeşitli kelimelerin bozulup markanın imajına uygun olarak türetilmesiyle veya yine marka imajına uygun harflerin seçilerek bir kelime yaratılmasıyla oluşturulur.
İsmin morfolojisi de önemli bir kriterdir. İsmin kaç kelimeden, harften oluşacağı belirlenmelidir. Bu da yine sektöre ve işe göre değişmektedir. Bir markanın morfolojik yapısı aynı zamanda bir aileye aitliğini veya bir kategoriye aitliğini anlatabilir. Örneğin; dezenfeksiyon sağlayan temizlik ürünlerinde sonuna X gelmesi kategoriyle bütünlük sağlamıştır.
Harflerin kullanımı oldukça önemlidir. Sert ve maskulen isimler istendiğinde K, T, Z vb. sert sessiz harflerinin geçtiği isimler tercih edilirken, feminen veya daha yumuşak tonda olması istenen isimlerde O, S, V gibi harfler tercih edilebilir. Yine sesli harflerin seçiminde okunuşları göz önünde bulundurulmalıdır.
Seçilen isimlerin kullanılacağı coğrafyada kötü bir anlama gelmemesi veya okunuşunun mümkün olup olmaması oldukça önemlidir.
Yıllarca yatırım yapacağınız markanızın taklit edilmesini önlemek için, markanızı mutlaka tescil ettirin.
PEK ÇOK KRİTER VAR
Kemal Yamankaradeniz, "Hem stratejik hem de yaratıcı bir marka bulmak için; hizmet verilecek sektör, hedef kitlenin bakış açısı, algısı anlamında doğru bir araştırma yapmak önemli. Onun dışında harf seçimlerinden, morfolojisine, ürünün çıkacağı coğrafyaya kadar değerlendirdiğimiz bir metodolojiyi takip ediyoruz, bunların hepsinin doğru markayı bulmak için önemli kriterler olduğuna inanıyoruz" dedi.
Tüketicinin markayla ilk temas kurduğu anlardan biri marka ismidir. Marka isminin tüketicinin ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte olması tüketicinin markaya yaklaşmasını sağlayan ilk adımdır.
İsmin algısının premium pazara mı yoksa kitle pazarına mı hitap edeceği belirlenmelidir. Tabii ki premium olmanın ve kitle pazarına hitap etmenin de kendi içinde derecelendirmeleri mevcuttur.
Direkt olarak kategoriye yönelik somut ve tanımlayıcı isimlendirme yapmak tüketici tarafında algılamayı kolaylaştırsa da taklit edilme olasılığı yüksektir. Soyut isimler, bugün en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Bu isimler çeşitli kelimelerin bozulup markanın imajına uygun olarak türetilmesiyle veya yine marka imajına uygun harflerin seçilerek bir kelime yaratılmasıyla oluşturulur.
İsmin morfolojisi de önemli bir kriterdir. İsmin kaç kelimeden, harften oluşacağı belirlenmelidir. Bu da yine sektöre ve işe göre değişmektedir. Bir markanın morfolojik yapısı aynı zamanda bir aileye aitliğini veya bir kategoriye aitliğini anlatabilir. Örneğin; dezenfeksiyon sağlayan temizlik ürünlerinde sonuna X gelmesi kategoriyle bütünlük sağlamıştır.
Harflerin kullanımı oldukça önemlidir. Sert ve maskulen isimler istendiğinde K, T, Z vb. sert sessiz harflerinin geçtiği isimler tercih edilirken, feminen veya daha yumuşak tonda olması istenen isimlerde O, S, V gibi harfler tercih edilebilir. Yine sesli harflerin seçiminde okunuşları göz önünde bulundurulmalıdır.
Seçilen isimlerin kullanılacağı coğrafyada kötü bir anlama gelmemesi veya okunuşunun mümkün olup olmaması oldukça önemlidir.
Yıllarca yatırım yapacağınız markanızın taklit edilmesini önlemek için, markanızı mutlaka tescil ettirin.
PEK ÇOK KRİTER VAR
Kemal Yamankaradeniz, "Hem stratejik hem de yaratıcı bir marka bulmak için; hizmet verilecek sektör, hedef kitlenin bakış açısı, algısı anlamında doğru bir araştırma yapmak önemli. Onun dışında harf seçimlerinden, morfolojisine, ürünün çıkacağı coğrafyaya kadar değerlendirdiğimiz bir metodolojiyi takip ediyoruz, bunların hepsinin doğru markayı bulmak için önemli kriterler olduğuna inanıyoruz" dedi.