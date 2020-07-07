BİM 7-10 Temmuz 2020 aktüel kataloğu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu hafta fırsatlı ürünleri inceleyip satın almak isteyen vatandaşlar listeyi ve fiyat bilgilerini arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. BİM'de bu hafta gıda ürünleri ön planda yer alırken atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de indirimleriyle dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Dijitsu Vantilatör 45W motor gücü, sessiz çalışma özelliği 2 yıl garanti ve 6 taksit imkanı ile 119 TL, 50 kg taşıma kapasiteli Maxi Scooter 149 TL, cep telefonu ile kontrol özellikli Tello Drone 499 TL, Starcom Masaüstü Fan sadece 23 TL, PoloSmart Smartfit Akıllı Bileklik 59 TL, AutoWare Hasır Oto Minderi 39 TL, AutoWare 130×60 cm Oto Güneşlik 10 TL, 2'li Cam Perdesi Makaralı 49 TL, Hypergear Manyetik Araç Tutucu 10 TL, Karcher 3 Pistonlu 2 yıl garanti ve 6 taksit imkanı ile Basınçlı Yıkama Makinesi 280 TL, Çevirici Oto İnvertör 12 Volt 99 TL, 2 yıl garantili Aeron Basınçlı Su Tabanca sı 30 TL, Cg Led Ekranlı 2 yıl garantili Park Sensörü 50 TL. İşte haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM 7 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU
Sek Tereyağı
• 1 kg
Tafe
Tereyağlı Kurabiye
• 140 g
• %30 Tereyağlı
BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
BİM KAÇTA AÇILIYOR?
Bim ve A101 marketler tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada bugünden itibaren Bim ve A101 marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığına yer verildi. Yapılan son dakika açıklamasında "Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.