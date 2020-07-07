BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Lise ve dengi okul mezunu olmak, Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak, Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak, Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak, Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sağlık sebebi dışında), Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak, Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması, Sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak, Silahlı görev yapmaya veya silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması, Toplumda kötü özellikleri ile tanınmamış olmak, Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması, Kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması, En az 1,67 boy oranına sahip olmak, Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalı, Başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak, Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir.