Son dönemde sürekli gündemde olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili TBMM'de kanun teklifi kabul edilmişti. Bu kanun teklifi ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin hakları görev ve sorumlulukları netleşmişti. Söz konusu kanun ile yapılan en önemli değişikliklerden biri de jandarma bünyesine bekçi kadrosunun açılması oldu. Söz konusu kanuna eklenen madde ile jandarma teşkilatına bekçi kadrosu da eklendi ve artık yeni dönem alımlarında bekçiler jandarma bünyesinde de görev alabilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
JANDARMA'YA BEKÇİ ALIMININ ÖNÜ AÇILDI
Söz konusu kanun ile yapılan en önemli değişikliklerden biri jandarma bünyesine bekçi kadrosunun açılması oldu. Söz konusu kanun eklenen madde ile jandarma teşkilatına bekçi kadrosu da eklendi ve artık yeni dönem alımlarında bekçiler jandarma bünyesinde de çalıştırılabilecek.
Söz konusu kanun maddesi şu şekilde:
"Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.
Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir."
İKAMET ŞARTI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
TBMM 'de yapılan görüşmeler sırasında jandarma bünyesine yapılacak bekçi alımları ile ilgili açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada jandarma bekçi alımında mahalleden istihdam olacağına yer verildi. Yapılan açıklamada "Mahalleden olacak bekçi, mahallenin çocuğu olacak" ikamet şartı bu şekilde olacak dendi.
MEZUNİYET AÇIKLAMASI
Jandarma ve EGM bünyesine yapılacak bekçi alımlarının en az lise mezunu adaylar arasından olacağı açıklandı.
YENİ BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Yeni dönem bekçi alımı ilan tarihi henüz açıklanmadı.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Lise ve dengi okul mezunu olmak, Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak, Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak, Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak, Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sağlık sebebi dışında), Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak, Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması, Sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak, Silahlı görev yapmaya veya silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması, Toplumda kötü özellikleri ile tanınmamış olmak, Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması, Kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması, En az 1,67 boy oranına sahip olmak, Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalı, Başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak, Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir.
BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?
Ön lisans Mezunu olan Bekçi 4,357,50 ile 4.400 TL arasında, Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş almaktadır. Bu maaş hesaplamasına eş ve çocuk yardımı dahil değildir.