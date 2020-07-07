27. dönem POMEM polis alımı başvurusu başladı mı? Sorusu polis olamk isteyen adayların gündeminde yer alıyor. POMEM 27. dönem için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. EGM ya da POMEM'in resmi sayfasında 2020 polis alımlarına ilişkin bir ilan bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir. Başvuru tarihleri ise merakla bekleniyor. 26. dönemde dönem için lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın; ön lisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7.000 alım gerçekleştirilmişti. POMEM 2020 başvuru şartları haberimizde yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
27. DÖNEM POMEM ALIMLARI İÇİN BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
2019 yılı içerisinde alımı yapılan 26. Dönem POMEM adayların sonuçları açıklandı. Ancak pandemiden dolayı eğitime başlayamadılar. 26. Dönem POMEM öğrencilerinin mezun olmaları halinde 27. Dönem POMEM alımı ilanı gelecektir. Tahminlerimize göre yeni bir POMEM alımı 2020 sonuna doğru gelebilir. Polis Okullarının açılması ve POMEM'lerde eğitim süresi tekrardan 8 aya çıkarılacağından dolayı alımlar bu yıl biraz geç olabilir.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI 2020
Polis olmak isteyen adaylar, başvuru sürecinde şu şartları sağlamak durumundalar;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
POMEM NEDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
POMEM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Açık Adres: EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 2143 Sokak No:16 Balgat- Çankaya/ANKARA ve İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlükleri
Eğitim Dairesi Başkanlığı İrtibat Telefonları, POMEM Şube Müdürlüğü: Tel: 0 312 462 43 62–63–64–66–68
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü: (Sınav İşlemleri) 0 312 462 43 34-35