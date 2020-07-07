Temmuz ayında firmalar tarafından sunulan sıfır otomobil fırsatları, araç sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu kapsamda bazı otomobil firmaları finansmanla ilgili sunduğu avantajları duyurarak araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Son olarak pek çok marka bu ay yaptığı kampanyaları tek tek açıkladı. Renault, müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanya fırsatı sunuyor. Fiat Professional, ürün gamında bulunan Ducato modelleri için de uygun kredi avantajları sunmayı sürdürüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALFA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Alfa Romeo Giulietta
Temmuz ayı anahtar teslim: 244.900 lira
AUDI 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Audi A3 Sportback
Temmuz ayı anahtar teslim: 289.000 lira
CITROEN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Citroen C-Elysee
Temmuz ayı anahtar teslim: 145.000 lira
DACIA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Dacia Logan MCV
Temmuz ayı anahtar teslim: 116.500 lira
FIAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Fiat Panda
Temmuz ayı anahtar teslim: 99.900 lira
FORD 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Ford Fiesta
Temmuz ayı anahtar teslim: 171 bin lira
HONDA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Honda Civic Sedan
Temmuz ayı anahtar teslim: 195.600 lira
KIA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Kia Picanto
Temmuz ayı anahtar teslim: 126.600 lira
MERSEDES 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Mercedes A180 Sedan
Temmuz ayı anahtar teslim: 294.500 lira
NISSAN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Nissan Micra
Temmuz ayı anahtar teslim: 138.400 lira
OPEL 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Opel Corsa
Temmuz ayı anahtar teslim: 135.800 lira
PEUGEOT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Peugeot 301
Temmuz ayı anahtar teslim: 149.900 lira
RENAULT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Renault Symbol
Temmuz ayı anahtar teslim: 112.250 lira
SEAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Seat Ibiza
Temmuz ayı anahtar teslim: 157.000 lira
TOYOTA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Toyota Yaris
Temmuz ayı anahtar teslim: 120.150 lira
VOLKSWAGEN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Volkswagen Polo
Temmuz ayı anahtar teslim: 143.400 lira
FİAT PROFESSİONAL'DAN 4 AY ÖDEMESİZ SIFIR FAİZ KAMPANYASI
Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde faizleri sıfırlarken, ödemeleri de erteliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modelleri için sunduğu avantajlı faiz ve ödeme fırsatlarına devam ediyor.
Fiat Professional'ın haziran ayı satış kampanyasında, Koç Fiat Kredi (KFK) ayrıcalığıyla tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Ödemelerin 4 ay sonra başladığı kredi kampanyasıyla Fiat Professional, koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ticaretin erbaplarına önemli bir kolaylık sağlamış oluyor.
DUCATO'DA FIRSAT SÜRÜYOR
Fiat Professional, ürün gamında bulunan Ducato modelleri için de uygun kredi avantajları sunmayı sürdürüyor.
Kampanya kapsamında, 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranlı kredi imkanı ay boyunca geçerliliğini koruyor.
Fonksiyonellik, otomobil konforundaki sürüş keyfi sağlayan yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan Ducato'yu tercih edecekler, yine KFK ayrıcalığıyla araçlarını hemen teslim alıp ilk ödemelere 4 ay sonra başlıyor.
RENAULT'DAN "ŞİMDİ AL 2021'DE ÖDE" KAMPANYASI
Renault, müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanya fırsatı sunuyor.
Renault'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya, yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio HB'in Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının da arasında olduğu Renault modellerinin perakende satın alımlarını kapsıyor.
Kampanya kapsamında 45 bin 650 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Ocak 2021'de başlayan ödemelerde aylık ödeme tutarı ise 1.999 TL.
30 Haziran 2020'ye kadar geçerli kampanyada ClioHB 103 bin 400 TL, Yeni Clio 109 bin 400 TL ve Megane Sedan 151 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500'er TL indirim imkanı da yer alıyor.
2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?
Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.
Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan yanıt gelmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?
OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade ederken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz