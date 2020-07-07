13 ülkeye çanta satıyor

drone için çanta ararken, ürünlerin ithal ve pahalı olduğunu görenyerli IP 67 sertifikasına sahip suya ve darbeye dayanıklı çanta (hard case) üretimine başladı. Hobi olarak başladığı drone pilotluğu kendisine yeni bir iş alanı ortaya çıkaran Engin, 13 farklı ülkeye yerli üretim çantalarını ihraç ediyor. İthal olarak alınan çantaları artık yerli ürettiklerini belirten Engin, "Yaklaşık 1 yıldır yurt dışına ihracatımız oluyor. Çantamız askerimize ve kolluk kuvvetlerimize büyük fayda sağlıyor" dedi.