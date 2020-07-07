Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırmaya başlandı. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte emekli bayram ikramiyeleri verileceği tarih ve bayram ikramiyesi zammı ile ilgili merak edilenler... son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.
Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
2 FARKLI FORMÜL
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Yaklaşık 13 milyon emekli bayram öncesi emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ederken aynı zamanda bayram ikramiyelerinin her bayram öncesi güncellenmesini istiyor. 2018 yılından bu yana iki bayramda da verilen emekli ikramiyesi Emekli ikramiye ile rahat bir nefes alırken, cansuyu olacak bayram ikramiyeleri ile ilgili bir talebi var. Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayarken emekli bayram ikramiyelerini aynı kalmasın değişsin, enflasyona göre de güncellensin diyor.
Emekli 3 yıldır zam yapılmayan emekli bayram ikramiyelerinin de artırılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyeleri artırılsın talebi Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. Emekliler Derneği bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor. Ancak emeklilerin bu taleplerinin karşılık bulup bulmayacağı ise merak konusu.