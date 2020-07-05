5 Temmuz 2020 tarihli sigaraya zam haberleri sosyal medyanın gündeminde. 2020 Temmuz zamlı güncel sigara fiyat listesi. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Bu bağlamda 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 6,89 olarak belirtildi. Böylece en ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.95 TL oldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SİGARA ZAMMI VAR MI?
Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
Sigaranın Zararlar Nelerdir?
Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Bunlardan bazıları nelerdir, birlikte bakalım.
1. Cildinizi bozar ve tahribata sebep olur.
2. Dişlerinizin kirli ve pis görünmesine ve diş eti problemlerine sebep olur.
3. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği yaratır ve ağız ve yutak kanserine sebep olur.
4. Gırtlak ve nefes borusunda iltihap, ses tellerinin zarar görmesine ve bu alanda görülen kanserlere sebep olur.
5. Beyin hastalıkları, bunama, Alzheimer gibi hastalıklara sebep olur.
6. Kalp ve damar tıkanıklıklarına sebep olur.
7. Gözlerde katarakt ve görme problemlerine sebep olur.
8. Solunum yolu organlarının hemen hemen hepsini tahrip eder.
9. Sindirimde görevli tüm organlar üzerinde tahribat etkisi vardır.
10. Kısırlık ve çocuk düşürme gibi durumlara sebep olabilir.
11. Hemen hemen tüm kanser türlerine davetiye çıkarır.
12. El, parmak ve tırnaklarda sararmaya sebep olur.
13. Kemik ve iskelet sistemi hastalıklarına sebep olur.
14. Dolaşımda görevli tüm organlara ve damarlara zarar verir ve yapılarını bozar.
15. Yorgunluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü ve isteksizliğe sebep olur.
16. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.