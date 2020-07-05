Mesleki Asgari Ücret Nedir?

Her sektörün asgari ücretlerinin belirlenmesi ve kolay iş zor iş gibi bir ücretlendirme yapılmasını ön gören çalışamada, çalışanlar iş yaptıkları sektör ve mesleke göre asgari ücretlerini alabilecekler. Örneğin inşaat işinde çalışan bir işçi ile masa başı bir işte çalışan kişi aynı asgari ücreti alamayacak.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.