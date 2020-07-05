6 Temmuz İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Bu anlamda KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. Haberimizde belediye ve şirketlere personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İş arıyorsanız ve İŞKUR ilanlarına başvurmak için öncelikle yapmanız gerekenler vardır. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere kamu personeli alımı
İzmir İzdoğa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileş.Müş.ve Proj.Hiz.Tic.ve San.A.Ş.11.07.202
Balıkesir Edremit Belediyesi 08.07.2020
Mardin Mazıdağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.07.2020.pdf
Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd Şti. 09.07.2020
Nevşehir Nar Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.07.220
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 12.07.2020
Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 13.07.2020
Ordu Fatsa Belediyesi Per. A.Ş. 06.07.2020
Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.07.2020
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İŞKUR PERSONEL ALIM LANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yoksun olmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıyor olmak.
Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama
İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri türünü seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.
Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.
İş Arayan İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Buna göre İŞKUR kayıt işlemleri için;
• Öncelikli olarak "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.
• Açılan web sitesinin üst menüsünde yer alan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan "esube.iskkur.gov.tr" adresinde sol tarafta bulunan "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• İŞKUR üyelik ekranında karşınıza çıkan "Üyelik Sözleşmesi" kısmını dikkatlice okuduktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsanız en altta yer alan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayarak, İŞKUR kayıt işlemine devam edebilirsiniz. (Eğer üyelik sözleşmesini onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayarak, kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.)
Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmek için açılan sayfada;
• T.C. kimlik numaranızı girin.
• Ad, soyad bilgilerinizi girin.
• Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.
Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.
Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.
• Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.
• En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.
• Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.
• Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz