KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

Fakirlere kira yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kira yardımlarından yararlanmak için aile büyüğünün başvurusu gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

T.C. kimlik fotokopisi

İkametgah belgesi

Gelir belgesi

Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kağıdı

Kira Yardımı Başvurusu

Kira Yardımı Başvurusu

Bu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra kira yardımı talebinde bulunduğunuza dair bir dilekçe hazırlamalısınız. Başvuru yapmaya gittiğinizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemede ailenin nasıl bir yaşantı içinde olduğuna bakılmaktadır. İncelemeler sonucu mütevelli heyet tarafından bir rapor hazırlanmaktadır.