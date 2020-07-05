Altın fiyatları hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Altın halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Özellikle 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarının açılmasıyla birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.603,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 392,00 liradan işlem gördü. İşte gram ve çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KAPALIÇARŞI'DA KAPANIŞ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|390,90
|391,10
|391,80
|392,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.577,00
|2.598,00
|2.582,00
|2.603,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|356,70
|360,70
|357,30
|361,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.519,00
|2.539,00
|2.523,00
|2.543,00
|Yarım Ziynet
|1.259,00
|1.269,00
|1.262,00
|1.272,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|630,00
|635,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 392,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.603,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 392,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 391 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 392 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 391 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 459 milyon 460 bin 868 lira, işlem miktarı ise 1.187,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 461 milyon 941 bin 538,69 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
BU HAFTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,94, altının gram satış fiyatı yüzde 1,58, dolar/TL yüzde 0,15, avro/TL yüzde 0,51 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 114.432,10, en yüksek 117.391,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,94 artarak 115.748,47 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 635,00 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTININ ONSU 1.775,68 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.775,68 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artarak 391 bin 200 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8380 lira, satışta 6,8654 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 9,78'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,2466, dolar/yen paritesi de 107,51 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,19 düşerek 42,67 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,770 DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNUYOR
Olumlu verilerle küresel hisse senedi borsalarında yükselişlerin etkisiyle yaşanan satışlara karşın altın 1,770 doların üzerinde tutunuyor.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ve dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın talep üzerindeki baskıyı artırabileceği endişeleriyle hafif gerileyen petrol fiyatları 40 doların üzerinde hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.79 düşüşle 42.58 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.74 düşüşle 40.23 dolar,
- altın yüzde 0.02 artışla 1,775.62 dolar,
- gümüş yüzde 0.55 artışla 18.05 dolar,
- bakır yüzde 0.62 artışla 6,093.50 dolar,
- platin yüzde 0.38 düşüşle 812.09 dolar,
- paladyum yüzde 0.34 düşüşle 1,905.06 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 392 liraya, çeyrek altın 643 liraya, Cumhuriyet altını da 2,559 liraya yükseldi.