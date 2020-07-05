A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasının hemen ardından indirime giren haftalık fırsatlar merak konusu oldu. A101 9 Temmuz 2020 hangi ürünlerde indirim olacak? A101 aktuel urunleri yeni haftasında 70'ten fazla ürünle sizlerle olmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen ürünlerde neler yer aldığı, katalogların ne gibi ürünler ile dolu olduğu, 9 Temmuz kataloglarının sunacğaı avantajların neler olduğu konusuna değiniyoruzSEG derin dondurucu ve Android LED TV, Piranha markalı ürünlerde Piranha Full HD Aksiyon Kamerası, Piranha Kara oke Mikrofon ile Piranha Mobil Vantilatörün de oldukça ilgi görmesi beklenmekte. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
A101 9 Temmuz 2020 Perşembe aktüel ürünler kataloğu indirim listesi!
Piranha Kablosuz Hoparlör 39,95 TL'den gelecek olup Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL'den alıcısına sunuluyor. Son Piranha ürününde ise Piranha Mobil Vantilatör 7,95 TL'den sizlerle buluşuyor. Tüm bunların ardından uzun süredir A101'e gelmeyen ancak uzun süre sonra tekrar gelen Yale LCD Ekranlı Küçük Boy Kasa 249,95 TL'den satılıyor. Bu tür ürünleri ısrarla isteyen insanlar olduğunu duyduğumuzdan gerçekten kasanın gelmesi çok iyi oldu diyebiliriz. A101 aktüel kataloglarında elektronik ürünler GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL fiyatı ile devam ederken yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile artan derin dondurucu ihtiyacı için SEG derin dondurucu 1199,00 TL'den satılıyor.
Haftanın ürünlerinde küçük ev aletleri de satılmayı bekliyor. Araç İçi Elektrikli Mini Buzdolabı 159,95 TL, Vestel Tost Makinesi 199 TL ve Kiwi Waffle Makinesi 79,95 TL'den sizlerle oluyor. Sunny Maharet El Blender Seti 129 TL olarak satılacakken Kiwi'den gelen Kiwi Su Isıtıcı 1,7 Litre 39,95 TL. Kiwi Şarjlı Su Pompası 29,50 TL olarak satılacakken Aprilla Saç Kesme Makinesi 59,95 TL'den sizlerle buluşacak. Fırsatların devamında 9 Temmuz kataloğunda Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL'den ayrıca sizlerle.