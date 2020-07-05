A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasının hemen ardından indirime giren haftalık fırsatlar merak konusu oldu. A101 9 Temmuz 2020 hangi ürünlerde indirim olacak? A101 aktuel urunleri yeni haftasında 70'ten fazla ürünle sizlerle olmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen ürünlerde neler yer aldığı, katalogların ne gibi ürünler ile dolu olduğu, 9 Temmuz kataloglarının sunacğaı avantajların neler olduğu konusuna değiniyoruzSEG derin dondurucu ve Android LED TV, Piranha markalı ürünlerde Piranha Full HD Aksiyon Kamerası, Piranha Kara oke Mikrofon ile Piranha Mobil Vantilatörün de oldukça ilgi görmesi beklenmekte. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de