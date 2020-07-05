TBMM'YE SUNULDU

Meclise sunula önergenin metni şu şekilde:

24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alım (TAŞERON) yöntemi ile çalışan 900 bin işçi Devlet Kadrolarına veya kamu kuruluşlarına ait şirketlere işçi statüsünde geçiş yaptı. Geçiş yapan personel içerisinde teknik konularda görev yapan yükskeokul mezunları da bulunmaktadır. Bu yüksekokul mezunları, diğer işçiler gibi aynı şartlar altında çalışmaktadırlar.

Geçiş yapan personelin ücretleri ile sosyal hakları, 12 Nisan 2018 tarihinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile geçiş yapan işçilerin ücretleri ve sosyal hakları 31 Ekim 2020 tarihine kadar altı ayda bir yüzde 4 zam gelecek şekilde belirlenmiştir.