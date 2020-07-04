17 milyona zam

Milyonların merakla beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla Temmuz zamları belli oldu. Buna göre; 2020'nin ilk yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 5.75 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine de 2020'nin ilk yarısına ilişkin yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu. Hakem kurulunun belirlediği yüzde 4'lük artış ve yüzde 1.75 enflasyon farkıyla memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.75'e ulaştı.
TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre yeni maaşları hesapladı. Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 784 liradan bin 886 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 111 liradan 2 bin 233 liraya yükseldi. Memur emeklilerinde ise en düşük aylık 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıktı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak. Her ayın 1'i ve 5'i arasında maaşlarını alan memur emeklilerinin ise bu ayki ödemeleri zam oranı beklendiğinden, artış yansıtılmadan yatırıldı. Zam farkı daha sonra SGK tarafından açıklanacak tarihte memur emeklilerine ödenecek.
MEMURA EN AZ 3.719 TL
Memurların ve sözleşmeli personelin yüzde 5.75'lik Temmuz zammıyla yeni maaşları belli oldu. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liraya yükseldi. Memurların maaş katsayısındaki artış aile yardımını da artırdı. Eş yardımı 351,09, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arasında 77,24, 6 yaş üstünde 38,62 liraya çıktı. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura 505,57 lira ödenecek. Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacak.
ENGELLİYE-YAŞLIYA YENİ MAAŞ
Temmuz, sadece emekliler ve memurlar için değil, engellilerden doktorlara, yaşlılardan hasta bakana pek çok kesim için zam ayı oldu:
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 483 liradan 2 bin 625 liraya, uzman olmayanlarda bin 898 liradan 2 bin 7 liraya çıktı.
672,81 lira olan 65 yaş aylığı 711,50 liraya yükseldi.
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 460 lira tutarındaki aylık, bin 544 liraya ulaştı.
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 537 liradan 567 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 805 liradan 851 liraya çıktı.