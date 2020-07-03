SGK ve Bağkur emeklilerine faizsiz kredi! Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir. Emekli aylığının devlet güvencesinde olması, bankaların emeklilere kolay kredi vermelerindeki en önemli unsurlardan biridir. Her yıl düzenli olarak bayram öncesinde verilen emekli ikramiyeleri virüs nedeni ile 1 ay erkene alınmış ve açıklamalara göre emekli ikramiyelerini almak için bankalara gidilmeyecek, emeklilere emekli ikramiyesi görevli kişiler tarafından evlere kadar getirilecektir. Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? Emeklilere kredi şartları nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emekli kredisi veren bankalar ve faiz oranları aşağıda ki tabloda görüntülenmektedir.
Qnb Finanbank %0,89
İş Bankası %0,99 – %1,05
TEB %1,05
Vakıf Katılım Bankası %1,10
INGBank %0,99
Yapı ve Kredi Bankası %1,72
Garanti Bankası %1,34
Vakıfbank %1,05
Ziraat Bankası %0,94 – %0,98
Akbank %1,49-1,53
Denizbank %1,69
Fibabanka %1,08
Enpara %1,19 – %1,24
Alternatifbank %1,36
Yukarıda yer alan faiz oranları değişiklik göstermektedir. En güncel faizler banka şubesinden öğrenilir.
Emekliye Maaşının 10 Katı Kredi Kampanyası
Son günlerde sosyal medya da ve haber kanallarında emeklilerimize maaş aldıkları bankalardan maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verileceğine ilişkin haberler duymuş olabilirsiniz. Bu haberin aslı şudur ki; SGK tarafından emeklilik hakkı kazanmasına rağmen henüz maaş bağlanmayan vatandaşlarımıza ASGARİ ÜCRETİN 3 KATINI GEÇMEYECEK şekilde avans ödemesine ilişkin bir uygulama yapılması gündeme geldi. Bu uygulama henüz başlamadı ancak eğer yapılırsa dilekçe vermesine rağmen 90 gün süresince maaş bağlanamayan kişiler mağdur olmasın diye SGK 3 aylık avans verecek. Bu avans tutarı da 2.324 TL. X 3 = 6.972 TL.'yi geçemeyecek.
FIBABANKA
Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler
Aktifbank
Aktifbank PTT' nin anlaşmalı olduğu bankalardan biridir. Üstelik diğer bankalardan farklı olarak sunmuş olduğu kredi limiti 60 bin TL' dir. Üstelik bu kredi kampanyasından faydalanabilmek için kefil gerekmiyor. Üstelik banka ekstra bir şartın yerine getirilmesini de talep etmiyor. PTT şubeleri aracılığı ile kredi başvurusu da yapılabiliyor. Ayrıca geri ödemeler de kolaylıkla bulunabilecek PTT şubelerine yapılabiliyor. Banka yalnızca 50 TL kredi tahsis ücreti talep ediyor. Faiz oranı ise %1,98′ dir.
Türk Ekonomi Bankası
TEB' in emekli müşterilerine sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır. Maaşını taşıyarak TEB ailesine katılanlar 3 yıl içerisinde maaşlarını herhangi bir bankaya taşımayacakları ile ilgili söz vermeleri durumunda promosyon ödemesine ek olarak 100 TL almaya hak kazanıyor. Bu kampanya 2020 yılının sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu kampanya ile birlikte emekli TEB müşterileri nakit olarak en fazla 2.750 TL elde edebilirler. İptal sürecinde olan ya da zaten TEB müşterisi olan kişiler bu imkanlardan yararlanamaz. Ayrıca banka çalışanları için de bu kampanya geçerli olmayacaktır. Ayrıca emekli kredisi başvuru yapmak için size en yakın TEB şubelerini ziyaret ediniz.