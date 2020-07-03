Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'tan annelere çocuk yardımı ile ilgili açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada annelere yapılan yardım hakkında detaylara yer verdi. Memurlar çalıştıkları kurumlara, yurt dışında yaşayanlar ise büyükelçilik ve konsolosluklara başvurarak ödemesini alabiliyor. Başvuru, doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'nde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra, Doğum Yardımı başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Bakanlıktan annelere yardım açıklaması
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada annelere yapılan 1300 TL 'lik sosyal yardım detayına yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, son 5 yılda 4 milyon 626 bin 243 anneye, yeni doğan bebekleri için toplam 2 milyar 399 milyon 48 bin liralık ödeme yapıldığını söyledi.
MAYIS 2015 'TE BAŞLADI
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın 2015 yılında başladığını ve o günden bu yana milyonlarca kişiye para yardımı yapıldığını söyledi.
300, 400 VE 600 TL ÖDEME
2015 yılında başlatılan uygulama ile ilk çocuğu doğan anneye 300 TL , ikinci çocuk için 400 , üçüncü ve sonraki her çocuk için 600 TL ödeme yapılmaya devam edildiğine yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili şu ifadeleri kullandu:
"Uygulamanın başladığı Mayıs 2015'ten Nisan 2020 sonuna kadar olan süreçte 4 milyon 626 bin 243 annemize, yeni doğan 5 milyon 695 bin 178 bebeğimiz için doğum yardımı ödemesinde bulunduk. Doğum yardımı ödemelerimizin toplam miktarı 2 milyar 399 milyon 48 bin 395 liraya ulaştı. Ocak-Nisan 2020'yi kapsayan son 4 aylık dönemde yapılan doğum yardımı ödemeleri ise 145 milyon 305 bin 204 lira oldu. Bu dönemde 295 bin 695 annemize 308 bin 72 bebek için yardım ödemesi gerçekleştirdik. Ülkemizin ekonomik kalkınmasının en önemli unsuru dinamik nüfus yapısıdır. Bu süreçte, aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bu nedenle Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz."
ŞARTLAR NELERDİR?
Söz konusu destek ile ilgili yapılan açıklamada "15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumları kapsamaktadır" denildi ve "Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi kart sahipleri" ifadeleri kullanıldı. 15 Mayıs 2015 'ten sonra doğan her çocuk için bu ödeme vatandaşlara yapılmaktadır. Ödemesini almayı unutan vatandaşların da müracaat etmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Ödemeler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl , İlçe Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Ödemeyi almak için kimlik ile müracaat yeterlidir.
NASIL ALINIR?
Proje kapsamında ilk etapta 3 ilde ikamet eden sigortalı çalışan annelere bakıcı desteği sağlanacak. Her anneye standart olarak 1.300 lira ödeme yapılması planlanıyor. Başvuru sonuçları ise ilerleyen tarihte bakanlık tarafından açıklanacak.
Eğitimli bakıcı tutan annelere verilecek destek için başvuru koşulları da belirlendi. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet eden anneler aylık ücret alacak. Destek almak için yerine getirilmesi gereken şartlar bununla da sınırlı kalmıyor.
Annenin 1.300 lira bakıcı desteğini almak için çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi, bekar anne ise çocuğunun velayetinin üzerinde olması ve işverene bağlı bir firmada SGK'ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması koşuluyla çalışılması şartları gerekmektedir.
Bu şartları sağlayan çalışan anneler ön kayıt yapacağı bugünden itibaren 0-24 ay aralığında (24. ay dahil) çocuğunun olması ve sigortalı çalışması halinde başvuru yapabilecek. Desteği alan annelerin çocuk bakımı alanında MEB sertifikası almış kadınları çalıştırması gerekmektedir.