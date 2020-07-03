ŞARTLAR NELERDİR?

Söz konusu destek ile ilgili yapılan açıklamada "15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumları kapsamaktadır" denildi ve "Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi kart sahipleri" ifadeleri kullanıldı. 15 Mayıs 2015 'ten sonra doğan her çocuk için bu ödeme vatandaşlara yapılmaktadır. Ödemesini almayı unutan vatandaşların da müracaat etmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Ödemeler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl , İlçe Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Ödemeyi almak için kimlik ile müracaat yeterlidir.

NASIL ALINIR?

Proje kapsamında ilk etapta 3 ilde ikamet eden sigortalı çalışan annelere bakıcı desteği sağlanacak. Her anneye standart olarak 1.300 lira ödeme yapılması planlanıyor. Başvuru sonuçları ise ilerleyen tarihte bakanlık tarafından açıklanacak.

Eğitimli bakıcı tutan annelere verilecek destek için başvuru koşulları da belirlendi. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet eden anneler aylık ücret alacak. Destek almak için yerine getirilmesi gereken şartlar bununla da sınırlı kalmıyor.