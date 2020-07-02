Yardım için nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? Devletten dar gelirliye 20 ve 40 bin TL yardım!

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada ev yapımı ve ev onarımı desteği almak isteyen vatandaşların dar gelirli olması şartı var. Dar gelirli vatandaşlar, ev onarım ya da ev yapımı için destek ödemelerinden SYDV 'lere ya da Çalışma il Müdürlüklerine müracaat ederek yararlanabilir.

KİRA YARDIMI DA YAPILIYOR!

Devlet tarafından ayrıca dar gelirli vatandaşlara kira yardımı da yapılıyor. kira yardımı ücreti illere değişmekle beraber en düşük 595 TL'dir.