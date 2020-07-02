3-İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN VE AYNI KANUNUN DİĞER HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYAN İŞÇİLERİN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREYE NASIL YAPILIR?

15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilecektir. 22.04.2020/107-6 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 Sayılı Kanun'un 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işçiler ise, "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden veya e-devlet'ten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine şartları taşıyan işçilere nakdi ücret desteği İŞKUR tarafından ödenecektir.

4- NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARLARI NE KADARDIR?

6 -Nakdi ücret desteği, gerekli şartları taşıyan her bir kişi için 39,24 Türk Lirası'ndan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacaktır.