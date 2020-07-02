Yapılan açıklamayla beraber, yeni emekli olan vatandaşların da Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabileceği bildirildi. Peki, kim ne kadar alacak? İkinci bayram emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 yılı Kurban Bayramı ise 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Kurban Bayramı Emekli maaşı ikramiye ödemeleri ise en geç 30 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Bu tarihe kadar emekli maaşı ikramiye ödemelerinden emekli olan emekliler faydalanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İKİNCİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü 31 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. 3 Ağustos'ta ise bayram bitecek. İkramiyelerin bu tarih aralığında yatırılması beklenirken Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.
YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİLEKÇEYE DİKKAT!
Ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.
KİM, NE ALACAK?
Emekli: 1.000 TL
Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
EMEKLİ OLUNCA KİMİN MAAŞI DÜŞER?
Diyelim ki emekli oldunuz fakat maaşınız artsın diye çalışmaya devam ediyorsunuz. Böyle bir durumda maaşınız artmaz. Maaşınız sadece priminiz yüksek gösterildiği taktirde artar. Mesela asgari ücretle ya da asgari ücretin biraz üstünde maaşla çalışıyorsanız, emeklilik gününüz dolduğu halde maaşım artsın diye emekli olmuyorsanız, emekli olduğunuzda maaşınız düşecektir. Çünkü aylık bağlama oranınız düştükçe emekli maaşınız da düşer. Ancak çalışırken aldığınız maaş yüksekse emekli olduktan sonra alacağınız para da yüksek olur.
Örnek olarak; 2 bin 520 lira ile 5 bin lira arasında maaş alanlar, emeklilik şartlarını yerine getirip de çalışmaya devam ederlerse, emekli aylıkları azalır. Ama bugün aylık 8 bin liranın üzerinden maaş bildirenler, emekli olmayıp, çalışmaya devam ederlerse emekli aylıkları da çalıştıkları süre kadar artar. Hele ki, tavandan sigorta bildirimi yapanlar –ki, 2019 için SSK tavanı 19 bin 188 lira- çalışmaya devam ederlerse aylık 20 liranın da üzerinde emekli aylıkları yükselir.
Kısaca asgari ücret ya da iki kat maaş alıyorsanız ve priminizi yüksek gösteremiyorsanız, isterseniz ömrünüzün sonuna kadar çalışın maaşınız yüksek olmaz. Eğer yüksek maaş alıp priminizi de yüksek gösterebiliyorsanız gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?
Emekli olduktan sonra maaşınızın yüksek olmasını istiyorsanız öncelikle SGK'dan prime esas kazancın yüksek gösterilmesi gerekiyor. Yapabiliyorsanız kazancınızı en tavandan bildirin. İkramiye gibi ek ödemeler alırsanız bunları da prime esas kazançtan gösterin. Birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancı artıracağından emekli maaşına da olumlu katkı sağlar.
SSK'lı emekli olmak Bağ-Kurlu ya da tarım Bağ-Kurlu statüsünde emekli olmaktan daha avantajlı.
Emeklilik öncesi son 3.5 yıl önemli. Farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışsanız da son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirip, SSK'dan emekli olursanız maaşınız artar.
Kadınlar için doğum, erkekler için askerlik ve yurtdışı borçlanmaları sosyal güvenlik tavanı üzerinden yapılırsa emeklilik maaşına olumlu etki yapar.