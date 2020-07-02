İKİNCİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü 31 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. 3 Ağustos'ta ise bayram bitecek. İkramiyelerin bu tarih aralığında yatırılması beklenirken Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.

YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİLEKÇEYE DİKKAT!

Ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.

KİM, NE ALACAK?

Emekli: 1.000 TL

Ölüm aylığı (% 75): 750 TL

Ölüm aylığı (% 50): 500 TL

Ölüm aylığı (% 25): 250 TL

2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.