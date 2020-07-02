TYP SÜRESİ NE KADAR?

Toplum yararına Program (TYP) uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.

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TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından uygulanan programa başvurular İŞKUR ofislerinden şahsen ya da İŞKUR e-şube ile online olarak gerçekleştirilir. Başvuran kişilerin ilgili kurumun belirlediği şartlara uygun olması gerekir. Kişilerin İŞKUR'a kayıtlı olan işsizler arasında yer alması gerekir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı olmalıdır.

Başvurusunu iletecek kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları şarttır.

Vatandaşların emekli veya malul aylığı olmamalıdır.

Kişilerin açıköğretim ve açık lise hariç olmak üzere öğrenci olmaması gerekir.