Bankaların faiz oranlarını düşürmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Peki Temmuz ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de