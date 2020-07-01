Sınavsız şehir hastaneleri en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar ve detaylar

Tıbbi Raportör

Üniversitelerin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun,

Klavyesi hızlı

Ekip çalışmasına yatkın,

Sorumluluk sahibi, disiplinli, sabırlı,

Hosteslik yapabilecek,

Yoğun ve dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilecek.

Microsoft Office (Excell,Word vb.) programlarına hakim,

MR, Tomografi ve Ultrason raporlarını yazma konusunda deneyimli

Bursa'da ikamet eden veya edebilecek

Bayan veya erkek tıbbi sekreter

Radyoloji Teknikeri

Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji ya da Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri) Bölümü mezunu,

Tercihen alanında en az 1 yıl deneyim sahibi,

MR, Tomografi ,X-Ray ve Mamografi konusunda tecrübeli,

Radyoterapi ünitesinde çalışmış,

Nükleer Tıp ünitesinde çalışmış,

Sonuç ve çözüm odaklı,

Hasta odaklı çalışmayı ilke edinmiş,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,

Ekip çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli,

Meslek bilinci gelişmiş, gelişme ve yenilikleri takip eden,

Tekirdağ' da ikamet eden ya da ikamet edebilecek,

BAŞVURU

Şehir hastaneleri bünyesine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=%C5%9Fehir%20hastane