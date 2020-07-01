Bankanız ile Telefon Bankacılığı Üzerinden İletişime Geçebilirsiniz

Kredi kartınızın limitini düşürmek için bankanızın telefon bankacılığı üzerinden iletişim kurabilir, kart limitinin düşürülmesi için gerekli bilgileri verebilirsiniz. Yine dilerseniz banka şubesini ziyaret ederek dilekçe yardımı ile başvuru yapabilirsiniz. Fakat günümüzde pek çok banka, limit düşürme taleplerini telefon bankacılığı üzerinden almaktadır. Eğer telefon bankacılığı üzerinden herhangi bir işlem yapılamıyorsa, söz konusu bankanın şubesine gidilmesi önerilmektedir.

Müşterilerin limit düşürme talebi sırasında bankalar, müşterilerine tekrar düşünmeleri konusunda ısrarcı davranabilirler. Hatta bu süreç biraz uğraştırıcı dahi olabilir. Bu noktada istikrarlı davranmanız, limit düşürme işleminin bir an önce başlatılması için yardımcı olacaktır.

Tüm bunların yanında kart limitinizi yükseltme ve düşürme işlemlerinizi bütçenizi göz önünde bulundurarak yapmanız oldukça önemlidir. Bu sayede ileride yaşayacağınız maddi sorunlardan korunmuş olursunuz.