ING Bank tarafından yayımlanan kampanyanın detayları verildi. Buna göre 0,79 faiz oranı ile konut kredisi verilecek. Kredi başvurusunun olumlu olarak değerlendirilebilmesi için ING Bank tarafından belirlenen değerlendirme koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. ( Kayıtlı bir meslek sahipliği, daha önceki kredi/ kredi kartı ödemelerinin düzenli ödenmiş olması, tüm bankalardaki toplam kredi/kredi kartı borçlarının gelire oranla dengeli bir seviyede olması, TCMB istihbaratında sorun olmaması ve haciz kaydının bulunmaması gibi) ING Bank'ın düşük faiz oranlı, en uygun ihtiyaç kredisi teklifine başvururken nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi gerekir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ING BANK Mortgage başvuru adımları nelerdir?
Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan gerçekleştirebilirsiniz:
İnternet sitemizden hemen başvurabilirsiniz.
0850 222 0 600 Telefon Bankacılığı'nı arayarak, 7'yi tuşlayabilirsiniz.
Size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
Gerçek kişiler için gerekli belgeler;
Nüfus cüzdanı ön ve arka yüzünün fotokopisi
Son 3 aya ait ikametgâh belgesi ya da ödenmiş olan telefon ( cep tel hariç) su, elektrik, doğalgaz faturalarından biri
Satın alınacak/ipotek verilecek taşınmazın tapu fotokopisi
Bu belgelere ek olarak, çalışma durumuna göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.
Ücretli çalışanlar: son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya maaş yazısı (maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri)
Emekliler: ilgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi, gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi
Serbest meslek sahipleri: son yıla ait vergi levhası fotokopisi ve vergi dairesi onaylı hesap vaziyeti
Firma ortakları: son yıla ait noter onaylı imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, onaylı bilanço ve gelir tablosu ile son ay mizanı
Sermaye ortaklık yapısını ve şirket ana sözleşmesini gösteren ticaret sicil gazetesi
Çiftçiler: çiftçilik belgesi
KONUT KREDİSİ NEDİR?
İnsanlar ilk hayalleri arasında yer alan kendine ait bir ev düşüncesi ile kendilerini gelecekte güvence altında tutmak isterler. Genelde kirada oturan bu kişilerin ev sahibi olma hayaline faydalı olmak amacıyla bankalar, kişilerin hayallerine kavuşabilmesi için konut kredisi adı altında kredi sunarlar.
Bankaların dışında insanları ev sahibi yapmak isteyen birçok yöntem olsa da insanlar genel olarak bankaların sağladığı konut kredisine yönelirler. Banka aracılığı ile ev sahibi olmak, tapu üzerinde kişinin kendi ismini taşıdığı için konut kredisi daha çok tercih edilir.
Konut kredisi, ev sahibi olmak isteyenlerin kullandığı, alınması planlanan konutun belirlenen bir teminata dayatıldığı, bankaların birçok imkanlar sunduğu kredi türüdür.