İhracatçıya 380 milyon euro

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon euro kredi sağladığını söyledi. Covid-19 döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının Türkiye'ye olan güveni bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Pekcan, "İhracatçılarımıza 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacak. Kredinin yüzde 70'i KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacak. Yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşıl- masını hedefliyoruz" dedi.