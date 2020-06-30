Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla 30 Haziran'ı 116.524,78 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,12
|4,66
|9,87
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|1,92
|6,77
|Torunlar GMYO
|3,33
|3,15
|5,71
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,50
|25,22
|5,08
|Net Holding
|2,47
|2,36
|4,66
|Karel Elektronik
|16,49
|15,77
|4,57
|Arçelik
|19,90
|19,04
|4,52
|Kardemir (D)
|3,25
|3,12
|4,17
|Şekerbank
|1,45
|1,40
|3,57
|Enerjisa Enerji
|8,60
|8,32
|3,37
|İş GMYO
|1,95
|1,89
|3,17
|Karsan Otomotiv
|2,93
|2,84
|3,17
|Halk GMYO
|2,28
|2,21
|3,17
|Pegasus
|55,55
|53,85
|3,16
|Aygaz
|12,00
|11,70
|2,56
|MLP Sağlık
|19,90
|19,42
|2,47
|Mavi Giyim
|47,60
|46,46
|2,45
|Doğan Holding
|2,10
|2,05
|2,44
|Aksa Enerji
|5,46
|5,33
|2,44
|Ülker Bisküvi
|24,30
|23,76
|2,27