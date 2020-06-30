Jandarma JAMYO JSGF personel subay astsubay alımları başladı! Astsubay veya subay olmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekir. TSK tarafından belirli dönemlerde ihtiyaca bağlı olarak personel alımı gerçekleştirilir. Astsubay tanım olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli olan ve astsubay çavuştan kıdemli başçavuşa kadar rütbeleri kapsayan rütbedir. Subay veya astsubay olarak görev yapmak isteyen binlerce genci yakından ilgilendiren ilanların detayları duyuruldu. İlanda adayların 21 yaşını doldurmamış olması erkeklerde 167 ve kadınlarda 162 cm en az boy şartı bulunuyor. Peki, jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 07 Eylül 2020 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi'ne (PTS) yüklemek,
ç. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)
e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,
ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan 'Askeri Öğrenci Olur' raporları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okuluna başvuruda geçerli sayılacaktır.
h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),
ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
j. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
m. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
o. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,
ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
p. Tablo-1'de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.) r. TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.
s. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.
SUBAY ALIMI
(1) Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu (JSGF'ye sadece J.Gn.K.lığı için öğrenci temin edilecektir.) miktarda subay yetiştiren, liseden sonra bir yılı İngilizce hazırlık (Sınavlarda başarılı olarak kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce muafiyet sınavına tabi tutulacaktır. Bu sınavda başarılı olanlar doğrudan 1'inci sınıftan başlayacaktır.) olmak üzere (5) yıl lisans (Üniversite) düzeyinde eğitim-öğretim veren İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumudur. JSGF'de subay diplomasının yanısıra ulusal ve uluslararası lisans diploması da verilmektedir.
(2) JSGF'de öğrencilere lisans programı öncesinde nitelikli bir İngilizce hazırlık eğitimi verilmekte ve başarılı öğrencilere yurt dışında dil imkânı sunulmaktadır.
(3) JSGF'de öğrencilen Lisans düzeyinde eğitim aldıktan sonra Teğmen olarak ataması yapılan Subaylar; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerine göre aylıklarına ilave olarak; silahlı kuvvetler tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadırlar. Jandarma Subayları; orduevlerinden, lojmanlardan ve Ordu Yardımlaşma Kurumunun imkânlarından yararlanmaktadır.
(4) JSGF'den mezun olan subaylar ülkenin emniyet ve asayişinin sağlanmasında temel rolü oynayan Jandarma Genel Komutanlığı'nın yönetim kademelerinde görev almaktadır. Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
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