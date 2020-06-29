ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK TÜKETİCİ KREDİSİ PAKETİ

Sosyal hayatı destek kredisi paketinin ilki olan Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi Paketi ile Halkbank tarafından yapılan açıklama ile "sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, takvim.com.tr çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır" ifadeleri ile kampanya duyuruldu.

Söz konusu anlaşmalı firmalar devlet bankalarının internet siteleri üzerinden duyurulacak. Kampanya kapsamında en düşük 3 bin lira en yüksek 30 bin lira kredi desteği yüzde 0.55 faiz oranı ile ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere kullandırılacak.