SGK-Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklisi için 2020 senesi gelir patlaması yaşatan bir sene oldu. Bu anlamda emeklileri coşturan ve heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden TÜED Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının minimum fiyat seviyesine yükseltilmesi arzı geldi. Bu teklif kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Kazançlarda 824 liraya varan çoğalış yaşanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİYE 824 TL ZAM
Bu teklif kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil ücreti 2 bin 324 liranın altında olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklilerinin hasılatı yükselecek. Kazançlarda 824 liraya varan çoğalış yaşanacak. Arz kabul edilirse, ek ödeme dahil en düşük aylık bin 500 liradan 2 bin 324 liraya çıkacak.
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TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ NE KADAR?
Temmuz'da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 çoğalış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı temenni anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 hipotezi çıktı. Buna göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak. TAKVİM, bu orana göre yeni ücretleri hesapladı. En düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 778, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya yükselecek.
YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık:
ERKENDEN PLAN YAPIN
Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
SGK DAHA AVANTAJLI
Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.
İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli takvim.com.tr nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.
YILDA 70 TL ARTIRIN
Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Yukarıda söylediğimiz gibi maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.
İKİNCİ İŞE SICAK BAKIN
Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.
TAVANDAN PRİM ÖDEYİN
İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.
SON 3.5 YIL ÖNEMLİ
Hangi kurumda olursanız olun, son 3.5 yılda (1261 gün) SGK'lı olursanız emekliliğiniz SGK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.
EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VAR MI?
Aradan geçen uzun süreye rağmen ne yazık ki emeklilere faizsiz kredi son dakika gelişmesi yaşanmadı ve kredi paketi sadece hükümet tarafından verilen bir vaat olarak kaldı. Yani yerine getirilmeyen vaatler arasına katıldı. İlk yapılan açıklamalarda emekliye 3 maaş avans verileceği ve talep edilmesi durumunda emekliye 10 maaş faizsiz avans kredi verileceği duyurulmuş, bu kredinin kişinin talebine göre taksitlendirilerek maaşından kesilerek faizsiz olarak tahsil edileceği açıklanmıştı.
Milyonlarla memur ve işçi emeklisi kendilerine verilen bu sözün tutulmasını beklerken hükümet kanadından konu hakkında zaman zaman yapılan açıklamalar bulunsa da net olarak atılmış bir adım gelmedi.
EMEKLİYE 10 MAAŞ FAİZSİZ KREDİ 2020 MÜJDESİ GELECEK Mİ?
Korana virüs salgını sonrasında emeklilerin nakit ihtiyacı artarken hükümet ilk olarak 0.49 faiz oranı ile 6 ay ertelemeli devlet destekli temel ihtiyaç desteği kredisi vermeye başlamıştı.
Ancak emekliler kendilerine yıllar önce verilen sözün tutulmasını ve 10 maaş faizsiz kredi desteği verilmesini istiyor. Verilen bu kredi emeklilerin maaşlarının düzenli olarak aylık kesinti ile taksitler halinde kesilecek.