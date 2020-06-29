Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 3. bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılıyor ve ayrıca dükkanlardan da kovuluyor. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsiz kalıyor. Gençliğim Eyvah 3. bölüm canlı izle ekranı ve son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor.

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GENÇLİĞİM EYVAH 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler. Ahmet, Azra'ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola'nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır. Zola ise aşkının peşinde koşarken, kendi hayatıyla ilgili büyük bir sırrı öğrenecektir.