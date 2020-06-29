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    • Ekonomi
    • 29.06.2020 Gazete
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    Faiz düştü satışlar uçtu

    Kamu larının faiz hamlesi ve kampanyalar ev satışlarını uçurdu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; geçen yıl 1-27 Haziran'da 6 bin 658 kredili konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 93 bin 704'e yükseldi.

    Faiz düştü satışlar uçtu
    Kamu larının faiz hamlesi ve kampanyalar ev satışlarını uçurdu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; geçen yıl 1-27 Haziran'da 6 bin 658 kredili konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 93 bin 704'e yükseldi. İstanbul 14 bin 465, Ankara 12 bin 172, İzmir 6 bin 220, Bursa 3 bin 592, Antalya ise 3 bin 77 ile satışın en yoğun olduğu iller olarak sıralandı. 1-27 Haziran'da tarla, arsa, işyeri, konut ve diğer taşınmazlar da dahil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yıl bu rakam 99 bin 125 idi.
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