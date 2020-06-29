Faiz düştü satışlar uçtu

Kamu bankalarının faiz hamlesi ve kampanyalar ev satışlarını uçurdu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; geçen yıl 1-27 Haziran'da 6 bin 658 kredili konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 93 bin 704'e yükseldi. İstanbul 14 bin 465, Ankara 12 bin 172, İzmir 6 bin 220, Bursa 3 bin 592, Antalya ise 3 bin 77 ile satışın en yoğun olduğu iller olarak sıralandı. 1-27 Haziran'da tarla, arsa, işyeri, konut ve diğer taşınmazlar da dahil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yıl bu rakam 99 bin 125 idi.