TAVANDAN PRİM ÖDEYİN

İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.

SON 3.5 YIL ÖNEMLİ

Hangi kurumda olursanız olun, son 3.5 yılda (1261 gün) SGK'lı olursanız emekliliğiniz SGK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VAR MI?

Aradan geçen uzun süreye rağmen ne yazık ki emeklilere faizsiz kredi son dakika gelişmesi yaşanmadı ve kredi paketi sadece hükümet tarafından verilen bir vaat olarak kaldı. Yani yerine getirilmeyen vaatler arasına katıldı. İlk yapılan açıklamalarda emekliye 3 maaş avans verileceği ve talep edilmesi durumunda emekliye 10 maaş faizsiz avans kredi verileceği duyurulmuş, bu kredinin kişinin talebine göre taksitlendirilerek maaşından kesilerek faizsiz olarak tahsil edileceği açıklanmıştı.

Milyonlarla memur ve işçi emeklisi kendilerine verilen bu sözün tutulmasını beklerken hükümet kanadından konu hakkında zaman zaman yapılan açıklamalar bulunsa da net olarak atılmış bir adım gelmedi.

EMEKLİYE 10 MAAŞ FAİZSİZ KREDİ 2020 MÜJDESİ GELECEK Mİ?

Korana virüs salgını sonrasında emeklilerin nakit ihtiyacı artarken hükümet ilk olarak 0.49 faiz oranı ile 6 ay ertelemeli devlet destekli temel ihtiyaç desteği kredisi vermeye başlamıştı.

Ancak emekliler kendilerine yıllar önce verilen sözün tutulmasını ve 10 maaş faizsiz kredi desteği verilmesini istiyor. Verilen bu kredi emeklilerin maaşlarının düzenli olarak aylık kesinti ile taksitler halinde kesilecek.