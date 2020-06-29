2020 yılı bekçi alımı başvuru şartları nedir? E-devlet başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, bekçi alımları hakkında araştırmalara başladı. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan bekçilerin başvuru formu yayımlandı mı? Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları yapılıyor. Peki bu yıl bekçi alımları ne zaman yapılacak, bekçi olmanın şartları nelerdir, maaşları ne kadar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bekçi alımları ile ilgili tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, bekçilik alımına ilişkin "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi.
EGM BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?
Çarşı ve mahalle bekçileri ilgilendiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bekçi alımlarında Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranacak. Adayların yapılacak giriş sınavında başarılı olması beklenecek.
Bu yılki bekçi olma şartları, tarihler ile birlikte belli olacak. Adaylar geçen yılın bekçilik şartlarını da öğrenmek istiyor.
Geçtiğimiz dönemde bekçilik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise veya dengi okul mezunu, en az 167 cm boyunda, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında ve askerliğini yapmış olan vatandaşlar başvurabildi. Ayrıca, başvuru yapılan il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet şartı da arandı.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri yapıldıysa düzeltmeden önceki yaş dikkate alındı. Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün alınmamış olması istendi.
Ayrıca, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş ve Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan vatandaşların başvuruları kabul edildi.
Başvuru şartları arasında; Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı.
Bekçilik için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşıması da istendi.
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması şartı arandı.
Ayrıca, aranan koşullar arasında Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olunması, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunulmaması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu olunması istendi.
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.
Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.
Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.
Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.
Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.
Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.