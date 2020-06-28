Düğün sezonuna üç gün kala en çok araştırılanlar arasında altın fiyatları yer almaya başladı. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.563,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 düşüşle 385,90 liradan işlem gördü. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte gram ve çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|387,60
|387,80
|385,70
|385,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.555,00
|2.576,00
|2.542,00
|2.563,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|353,50
|357,50
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.496,00
|2.516,00
|2.484,00
|2.504,00
|Yarım Ziynet
|1.248,00
|1.258,00
|1.242,00
|1.252,00
|Çeyrek Ziynet
|624,00
|629,00
|621,00
|626,00
GRAM ALTIN UZMAN YORUMU
Altın uzman yorumlarında gram altın için 385,00 – 387,85 TL bölgesi önemseniyor. Bu bölgede karar aşaması senaryosunun geçerli olacağını aktaran GCM Forex analistleri, yükseliş hareketinin 394,30 TL seviyesine kadar sürmesi beklentisini dile getiriyorlar.
Negatif beklentide gram altın için 385 TL altı 4 saatlik kapanışın gerekli olduğunu aktaran analistler, alt seviyelerde 383,30 – 381,30 – 379,00 TL seviyelerinin destek seviyesi olarak kaydedilmesi gerektiğini aktarıyor.
ONS ALTIN TAHMİNLERİ
Bugün GCM Forex analistleri altın ons fiyatında yaşanan dalgalanma için 1.800 dolara hazırlık hareketi olarak yorumladı. 1.779 dolar sonrası oluşan tepki satışları ile 1.760 dolar altına sarkan ons altında, GCM Forex analistleri sırası ile 1.793 – 1.800 dolar dirençlerine doğru hareket beklentisini yineledi.
Uzmanlar ons altın değerlendirmesinde 1.734 – 1.745 dolar seviyesini önemsiyor. Bu seviyenin üzerinde altın için pozitif senaryonun geçerli olduğu yorumlarda aktarılıyor. Olası geri çekilmelerde destek seviyesi olarak takip edilecek bu bölge sonrası devam edecek düzeltmede ise 1.721 – 1.711 – 1.702 dolar seviyeleri destek noktası olarak takip edilecek.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 azalışla 385,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.563,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 düşüşle 385,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 389 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin 500 lira, en yüksek 389 bin 140 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 389 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 501 milyon 14 bin 685,16 lira, işlem miktarı ise 1.319,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 525 milyon 959 bin 608,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA, ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI, AVRO KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, altının gram satış fiyatı yüzde 1,05 ve dolar/TL yüzde 0,18 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 113.419,60, en yüksek 116.279,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 artarak 114.668,41 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kazanarak 6,8560 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,05 azalışla 7,6810 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları oldu.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Tepki alımlarıyla 40 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde, altın fiyatları da, 1,760 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, daralan risk iştahının ons altını da negatif etkilediğine işaret ederek, "Korona virüs vaka sayısındaki artışın devam ediyor oluşu güvenli liman özelliğinden dolayı ons altın açısından lehte bir zemin yaratsa da gerek son dönemdeki hızlı yükselişin ardından gelinen seviyelerin kâr satışlarına kapı açması gerekse daralan risk iştahının nakit tercihini ön plana çıkarması ons altının hafta içindeki zirvesinin belirgin şekilde altında seyretmesine neden oluyor. Geri çekilmelerin 1,755 doların üzerinde karşılanması durumunda kısa vadeli görünümün çok fazla bozulmayacağını düşünüyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde yeniden yukarı yönlü denemeler görebileceğimizin bir sinyali olacaktır" dedi.
Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 2.08 düşüşle 40.55 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.62 düşüşle 38.22 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş yüzde 0.34 düşüşle 17.74 dolar,
- altın yüzde 0.05 düşüşle 1,762.99 dolar,
- bakır yüzde 0.82 artışla 5,937.00 dolar,
- platin yüzde 0.75 düşüşle 198.19 dolar,
- paladyum yüzde 0.96 artışla 1,863.94 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 387 lira, çeyrek altın 636 lira, Cumhuriyet altını da 2,534 liradan satılıyor.