Gözler orada! Çalışmayanlara, işi olmayan kadınlara, işsizlere, ev hanımlarına emeklilik müjdesi! İşte detaylar

Başvuru şartları;

Türk vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almamak ve 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak yada sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar başvuru yapabilirler.

2020 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ÜCRETLERİ

İsteğe bağlı sigorta prim ücretleri vatandaşların durumlarına göre değişmekte. Bu kapsamda 2020 yılında uygulanan oranlar şu şekilde;

Ev Hanımları: Ev hanımları 2020 yılı isteğe bağlı sigorta prim tutarı aylık 847 TL.

Tarım İşçileri Çiftçiler: SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK% tarım sigortası primi ise 913 TL, Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL

Normal Vatandaşlar: 2020 yılında çalışmayan vatandaşlar aylık 941 TL isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilirler.