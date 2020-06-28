Erkeğe de dul maaşı | Faruk Erdem sorularını cevapladı





Hâlâ devlette çalışmakta olan bir öğretmenim. 2006 yılında eşimden boşandım. 2008'de babam vefat etti. Babam da Emekli Sandığı'ndan emekliydi. Ben de Emekli Sandığı'na bağlıyım. Babamdan maaş alabilir miyim? S.B.



Yetim kız çocuğunun memur olarak emekli aylığı varsa veya memur olarak çalışıyorsa vefat eden anne veya babasından dolayı yetim aylığı alamaz.

Yetim aylığı alabilmesi için memur olarak çalışmıyor olması, memur olarak emekli aylığının olmaması ve bekar olması gerekir. Yetim kız çocuğu, işçi veya esnaf olarak çalışıyorsa, veya işçi veya esnaf olarak emekli aylığı alıyorsa, bekar olması halinde vefat eden memur anne veya babasından yetim aylığı alabilir.