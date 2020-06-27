Torba dolusu destek: Yasa yürürlüğü girdi





● Yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigor-ta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçilecek. Söz konusu kapsamda çalışanlara aylık bağlanabilecek, aylık alanların ise aylıklarının ödenmesine devam edilecek.