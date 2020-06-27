Torba dolusu destek: Yasa yürürlüğü girdi

Ekonomik alanda düzenlemeler içeren torba kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Abonelik, bankacılık sözleşmelerini uzaktan yapma imkanı getiren kanun ile pek çok kesime destek ve kolaylık sağlanacak.
ÇİFTE MAAŞ
● Bu yıl yaşanan 4 depremden zarar görenlere yardım edilecek. Yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve işyerlerinden hak sahibi olanlara destek sağlanmasına imkan tanınacak.
● Yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigor-ta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçilecek. Söz konusu kapsamda çalışanlara aylık bağlanabilecek, aylık alanların ise aylıklarının ödenmesine devam edilecek.
İPTAL KOLAYLAŞTI
● Haberleşme hizmeti abonelik ve bankacılık sözleşmeleri elektronik ortamda da yapılabilecek. Abonelik feshi de elektronik yöntemle olabilecek.
● Karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da 1'ini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişi, kalan kısmı 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren 2'şer ay arayla 15 taksitle öderse, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.