Asgari ücrete dair araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Her yıl belirli dönemlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları düzenleniyor. Bu toplantıların ardından yeni ücretin ne kadar olacağı belli oluyor. 2020 yılı asgari ücret tutarı 2 bin 943 lira brüt ve 2 bin 324 lira net olarak açıklanmıştı. Asgari ücretle çalışanların bu yıl yapılan zam ile birlikte ve AGİ ile birlikte alacakları tutar belli oldu. İkramiye verilmesinden, temmuz zammına kadar çok fazla beklenti içerisine giren asgari ücretle çalışanlara, son olarak mesleki asgari ücret uygulanması teklif edildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Hangi Meslek Kaç Para Asgari Ücret Alacak?
Uygulama hayata geçerse, özellikle inşaat sektörü çalışanları en fazla asgari ücreti alacak gibi görünüyor. İnşaatlarda çalışan bir işçinin günlük yevmiyesi 200 lira civarında bunun içerisinde yemek ve başka masraflarda yer alıyor. İnşaat sektöründe çalışan bir işçinin alması gereken asgari ücret aylık 4 bin 500 lirayı geçiyor. Lokanta ve döner ustası gibi sektörlerde çalışan özellikle döner ustaları günlük 200 lira yevmiye alıyor. Mesleki asgari ücret uygulaması hayata geçerse günlük yevmiye alan bu kişiler hem ekonomide kayıt altına alınmış olacak, hem de SSK primleri ödenmiş olacak.
Mesleki Asgari Ücret Nedir?
Her sektörün asgari ücretlerinin belirlenmesi ve kolay iş zor iş gibi bir ücretlendirme yapılmasını ön gören çalışamada, çalışanlar iş yaptıkları sektör ve mesleke göre asgari ücretlerini alabilecekler. Örneğin inşaat işinde çalışan bir işçi ile masa başı bir işte çalışan kişi aynı asgari ücreti alamayacak.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
AGİ 2020 NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL