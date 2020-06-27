Cep telefonu kullanan milyonlar dikkat! O telefonlar kapatılacak! Hemen bunu yapın...

'Sıkıntılı bir durum'

Telefoncu Üstüner, "Diğer taraftan kapanma mevzusunda bunu operatör olarak da düşünmeyin mesela bazı zincir marketler var sözleşme yapıyor. Onlar da sözleşmelerinde zaten birçoğu bunu madde olarak ekliyor 'ödenmezse kapanacak' diye. Bu şekilde satılan ortada gezen binlerce cihaz var. Yani sıkıntılı bir durum. Bir kimse bunu alıp oğlu da kullanabilir. Bunun altyapısında sim kartla eşleşme yapılacağı söylendi. Aldığı numara üzerine eşleşme yapılacağı söylendi. Fakat birine hediye edebilir, çocuğu kullanabilir ya da bir yakını da kullanabilir. Bunu yapamayacaklarını BTK'ya bildirdiğini, Bilgi Teknoloji Kurumunun da bununla ilgili yeni bir çalışma başlattığını söyledi. Hala sonuçlanan çözümlenen sonucu bitirilmiş bir şey yok" dedi.

Üstüner, bu tür cihazları ucuz alıp internet üzerinden sattıklarını ve bir dönem de bununla ilgili vurgun yapanların da olduğunu sözlerine ekledi.