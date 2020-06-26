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    • 26.06.2020 15:00
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    • 26.06.2020 15:00
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    ayı sıfır otomobiller: Renault, Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Ford ve Volkswagen araba fiyatları

    Vatandaşlar Kurban Bayramı’nı da sevdikleriyle birlikte geçirmek için sıfır otomobil fiyatları ve otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Sosyal hayatı tekrar canlandırmak için bankaların konut ve ev kredilerine verdiği destek ekonomiyi oldukça canlandırdı. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Halkbank’da sıfır araçlara verile faiz oranı %69’a kadar düştü. Bankaların aynı şekilde faiz indirdiği ikinci el arabalar ise %82 faiz oranından kredi çekilerek alınabilecek. İşte ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi! İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

    Hangi bankalar hangi otomobil markasıyla anlaşma yaptı ve bankaların otomobillere göre verdiği faiz oranları nasıl sorularına cevap arayan vatandaşlar en çok da ikinci el otomobillerin el yakmasından şikayetçi. Peki 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları ve Haziran ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 2020 Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi! Sıfır araba alımında kullanılan taşıt kredisinin yüzde 66'sı krediyi markanın finans kuruluşundan kullanıyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    HAZİRAN AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ!

    Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, Haziran ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Haziran ayı sıfır araba fiyatları ya da Haziran ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?

    Sosyal hayatı tekrar canlandırmak için bankaların konut ve ev kredilerine verdiği destek ekonomiyi oldukça canlandırdı. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Halkbank'da sıfır araçlara verile faiz oranı %69'a kadar düştü. Bankaların aynı şekilde faiz indirdiği ikinci el arabalar ise %82 faiz oranından kredi çekilerek alınabilecek.

    TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NASIL OLACAK, ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

    Otomobil kredi faizlerinin düşmesi ile birlikte birçok kişi bunu fırsat olarak değerlendirerek Haziran ayı ikinci el araba fiyatlarını artırdı. Peki ÖTV indirimi 2020'de gelecek mi? Son dakika sıfır araba fiyatları ne olacak? Haziran ayı ikinci el araba fiyatları son dakika bilgileri nasıl?

    ÖTV indirimi hakkında araştırmalar yapan vatandaşlar sene sonunda bir ÖTV indirimi gelirse, ikinci el araçların da fiyatının düşeceğini düşünüyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili konuştu.

    OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"

    Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.

    VAKIFBANK ANLAŞMALI BİNEK OTOMOBİL MARKALARI VE MODELLERİ

    FİAT - Doblo, Fiorino, Pratico, EGEA

    HYUNDAİ - i10, i20

    HONDA - Civic

    TOYOTA - Tüm CHR modelleri, Corolla 1.6, Corolla HYBRİD

    HALKBANK ANLAŞMALI 0 KM BİNEK OTOMOBİLLER

    FİAT, FORD, HONDA, HYUNDAİ TOYOTA

    TİCARİ ARAÇLAR

    BMC, FİAT, FORD, GAZ, GÜLERYÜZ, ISUZU, KARSAN, OTOKAR, MERCEDES

    2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

    Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.

    Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan yanıt gelmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?

    OYDER BAŞKANI: 2020 YILI İÇERİSİNDE ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ!

    Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." demişti.

    2020 HAZİRAN AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

    İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 200 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

    CITROEN 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel

    Kampanyalı fiyatı 136.000 TL

    C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

    Kampanyalı fiyatı 187.500 TL

    DACİA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

    Kampanyalı fiyatı 145.000 TL

    DACIA DUSTER 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2

    Haziran ayı liste fiyatı 142.100 TL

    FIAT 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP

    Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP

    Haziran ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL

    FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP

    Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL

    500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT

    Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL

    FIAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT

    Kampanyalı fiyatı 174.900 TL

    FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA

    Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL

    FORD 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Ford Fiesta Titanium 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin

    Kampanyalı fiyatı 171.000 TL

    Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin

    Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL

    Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin

    Kampanyalı fiyat 164.300 TL

    HONDA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin

    Fiyatı 162.200 TL

    HYUNDAI 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

    Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL

    İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

    Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL

    Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)

    Haziran liste fiyatı 148.800 TL

    Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli)

    Haziran liste fiyatı 160.600 TL

    KIA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik

    2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL

    KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS

    Kampanyalı iyatı 127.900 TL

    Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS

    Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL

    Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel

    Haziran ayı fiyatı 139.000 TL

    Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS

    Haziran ayı fiyatı 182.900 TL

    MINI COOPER 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    MINI 3 KAPI Otomatik Benzin Cooper / 1499 / 136BG

    Fiyatı 199.296 TL

    SUZUKI 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli

    Haziran fiyatı 141.900 TL

    Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP

    Fiyatı 193.900 TL

    TOYOTA 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Yeni Corolla 1.6 Vision

    Haziran ayı fiyatı 152.500 TL

    Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S

    Fiyatı 190.100 TL

    Yaris 1.0 Life

    Haziran Fiyatı 117.800 TL

    Yeni toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame

    Kampanyalı fiyatı 192.250 TL

    VOLKSWAGEN 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

    Haziran fiyatı 143.400 TL

    Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus

    Haziran fiyatı 190.500 TL

    MITSUBISHI 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

    Fiyatı 137.500 TL

    Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT

    Fiyatı 197.500 TL

    NISSAN 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

    Kampanyalı fiyatı 138.400 TL


    OPEL 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP

    Fiyatı 135.800 TL

    Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP

    Haziran ayı kampanyalı fiyatı 148.800 TL

    Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition

    Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL

    PEUGEOT 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp

    Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL

    301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp

    Haziran ayı fiyatı 147.900 TL

    Yeni 2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PureTech 100hp 6MT

    Fiyatı 187.000 TL

    308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik

    Kampanyalı fiyatı 193.400 TL

    RENAULT 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg

    Haziran fiyatı 118.500 TL

    Clio Joy 0.9 TCe 90 bg

    Haziran fiyatı 112.400 TL

    Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg

    Haziran fiyatı 115.400 TL

    Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg

    Haziran fiyatı 112.250 TL

    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

    Haziran fiyatı 166.500 TL

    Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

    Fiyatı 196.900 TL

    SEAT 2020 HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S

    Haziran fiyatı 155.000 TL

    LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style

    Haziran Fiyatı 158.000 TL

    ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence

    Fiyatı 186.000 TL

    Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler

    Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.

    Taşıt Kredisi Kullanımında Artış Var!

    Yapılan araştırmalara göre, sıfır araba alırken taşıt kredisi kullanma oranı yüzde 6 artarak yüzde 46'dan yüzde 52'ye yükseldi. Bu artış premium araç alımında daha fazla gözlendi. Bir önceki yılda premium araç alımda taşıt kredisi kullananların oranı yüzde 39'du. Bu yıl bu oran yüzde 57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Premium segment araçları tercih edenler taşıt kredilerinin 36 ay vade ile ödemeyi tercih ediyor. Sıfır araba alımında kullanılan taşıt kredisinin yüzde 66'sı krediyi markanın finans kuruluşundan kullanıyor.Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.
    Haberler Ekonomi Sıfır faizle peşinatsız 2020 Haziran ayı sıfır otomobiller: Renault, Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Ford ve Volkswagen araba fiyatları
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