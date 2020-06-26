Herkes güzel bir arabaya sahip olmanın hayalini kurar. Ve birçok kişi, çeşitli sebeplerden ötürü ikinci el bir araç alma fikrine sıcak bakmaz. Hal böyle olunca da tek çare sıfır bir araba almak olur. Fakat sıfır arabaların fiyatları zaman zaman artabiliyor. Sizler için her bütçeye uyan en ucuz sıfır arabaları ve özelliklerini detaylarıyla derledik. Yapılan araştırmalara göre, sıfır araba alırken taşıt kredisi kullanma oranı yüzde 6 artarak yüzde 46'dan yüzde 52'ye yükseldi. Bu artış premium araç alımında daha fazla gözlendi. Bir önceki yılda premium araç alımda taşıt kredisi kullananların oranı yüzde 39'du. Bu yıl bu oran yüzde 57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
NOT: Araç fiyatları piyasa koşullarına göre zaman içerisinde değişebilir.
1. FIAT EGEA SEDAN
FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP anahtar teslim fiyatı ile 103.900 TL (Bu kampanya Haziran ayı boyunca geçerli) oluyor.
Ortalama yakıt tüketimi şehir içi 6.7, şehir dışı 4.9'dur. İkisinin ortalaması ise 6.0'dır.
Azami hız 182'dir.
Hızlanma 11.8 (0.100 km/s)
Azami tork 127'dir. (4500 DD)
Azami güç ise 70 kW/6.000 DD'dir.
Yakıt türü, dizel.
Çekiş türü, önden çekiş.
Vites türü, yarı otomatik.
2. FORD FIESTA TREND 5
FORD FIESTA TREND 5 Kapı 1.1L 85PS İleri Manuel kampanyalı fiyatı ile 113.400 TL'ye satılıyor.
Geri görüş kamerası var.
Otomatik park sistemi var.
Ford SYNC3 ve 8" dokunmatik ekranı var.
Gelişmiş müzik sistemi olan B&O Play mevcut.
Benzinli motor seçeneği mevcut.
Düşük yakıt tüketimi var.
Dizel motor seçeneği var.
EBA (Acil Durum Fren Desteği) vardır.
Elektronik stabilite programı var.
3. FIAT EGEA FIRE EASY SEDAN
FIAT EGEA 1.4 Fire Easy Sedan 120.000 TL fiyata sahip.
1368 cc motor hacmi var.
95 hp motor gücü var.
Yakıt tipi benzin.
Vites tipi: Düz.
Renk seçenekleri mevcut.
Kasa tipi sedan.
Çekiş türü, önden çekişli.
Yakıt türü, benzin.
Vites tipi ise manuel.
4. FIAT EGEA HATCHBACK
FIAT EGEA HATCHBACK 1.4 Fire 95 HP kampanyalı fiyatı ile 125.000 TL oluyor.
Karartılmış arka cam özelliği mevcuttur.
Jantları 18" elmas kesim alaşımlıdır.
LED gündüz sürüş farları mevcuttur.
Farklı renk seçenekleri var.
Sport body kit mevcut.
5. CITROEN C3 FEEL
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel kampanyalı fiyatı ile 133.000 TL'ye satılıyor.
Bu araba yüksek basınçlı ve turbo benzin direkt enjeksiyonlu olma özelliğine sahip.
3 silindir adedi var.
1199 cc silindir hacmi var.
Maksimum gücü 110/5500
Tam otomatik 6 ileri vites kutusu mevcuttur.
Kasa tipi, hatchback 5 kapıdır.
110 hp motor gücü var.
Çekiş türü, önden çekiştir.
6. CITROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik, kampanyalı fiyatı ile 185.000 TL'ye satılıyor.
Araç tipi, turbo benzinli.
Çok noktalı elektronik enjeksiyon seçeneği mevcut.
Araba içerisinde 4 silindir adedi yer alıyor.
1199 cc silindir hacmi var.
Ön fren havalandırmalı disk, arka fren ise disk türünde belirlenmiştir.
120 hp motor gücü var.
Çekiş türü 4x2 önden çekişlidir.
Yakıt türü dizeldir.
Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler
Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
Taşıt Kredisi Kullanımında Artış Var!
Yapılan araştırmalara göre, sıfır araba alırken taşıt kredisi kullanma oranı yüzde 6 artarak yüzde 46'dan yüzde 52'ye yükseldi. Bu artış premium araç alımında daha fazla gözlendi. Bir önceki yılda premium araç alımda taşıt kredisi kullananların oranı yüzde 39'du. Bu yıl bu oran yüzde 57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Premium segment araçları tercih edenler taşıt kredilerinin 36 ay vade ile ödemeyi tercih ediyor.Sıfır araba alımında kullanılan taşıt kredisinin yüzde 66'sı krediyi markanın finans kuruluşundan kullanıyor.Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen sifiraracal.com'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.
Erkekler D Kadınlar B Segmentini Tercih Ediyor
Araştırmaya katılanların yüzde 45'i D segmentinde bir otomobil sahibi olmak istiyor. Lüks C hatchback otomobile sahip olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13. Kadınların büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği otomobil segmenti ise B hatchback. Kadınlar bu sınıfı teknolojik, pratik ve küçük olduğu için tercih ediyor.
Araba Alırken Erkekler Çocuklarına Kadınlar İse Eşlerine Sormaktadır
Sıfır araba alanların tercihlerini etkileyen etkenlerde araştırma konusu olup araştırılmış. Araştırmalara göre kadınlar araba alırken eşlerine soruyor. Erkeklerin araba tercihlerinde ise çocuklarının seçimleri etkin oluyor. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre ise; sıfır araba alan her 2 kişiden biri aksesuar satın almıyor. Aksesuar alanların ise; yüzde 26'sı boya koruma, yüzde 17'si orijinal aksesuar ve yüzde 9'u oto kuaför satın alıyor.
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