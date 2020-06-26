Yüksek kar kimin cebine giriyor?

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, EPDK'nın tespit ettiği yüksek kar marjının bayi dışında oluştuğunu belirterek dağıtım şirketlerini işaret etti ve şunları söyledi:

-"Dağıtım şirketlerinin tek taraflı sebebiyet verdikleri bu durum bayilerin mevcut koşullarını daha da zorlaştıracaktır. EPDK nezdinde sadece dağıtım şirketleriyle istişare edilerek alınan karar nedeniyle, bayilerin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilir olmaktan daha fazla uzaklaşmaması adına bu indirimin dağıtıcıların kendi paylarından karşılanmasının beklentisi içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

Ucuz etin yahnisi yavan olur

-Akaryakıt sektörümüzün, tüketicilerin akaryakıtta ucuz olanı tercihine saygısı vardır. Ancak son dönemde yaşananlar göstermiştir ki EPDK tarafından düzenlenmiş ve sıkı ürün denetimi yapılan akaryakıt piyasasında sıkı vergi denetimine de ihtiyaç vardır. Vergisel düzenleme yapılmadıkça EPDK ve sektör oyuncuları karşı karşıya gelmeye devam edecektir. Unutulmamalıdır ki ucuz etin yahnisi yavan olduğu gibi, ucuz akaryakıtın vergisi kaçak, etkisi ise bozucu olur.

Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor. Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.